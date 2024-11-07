Ольга Любимова рассказала о проектах в детских центрах новых регионов

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о том, как живут детские центры в новых регионах России.



По словам министра, на площадке библиотечно-досугового пространства «Музей рядом» в селе Новоданиловка Запорожской области под эгидой Министерства культуры проходит детский передвижной просветительский проект «Как стать Великим» Музея-заповедника «Петергоф». Открытие проекта было приурочено ко Дню народного единства.



«Юным зрителям рассказывают увлекательную и по-настоящему музейную историю о жизни Петра Великого. Ребята знакомятся с игровой интерактивной экспозицией, участвуют в тематических мастер-классах петровской тематики, изучают достоверные исторические факты и расширяют свой кругозор», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Telegram.



Ольга Любимова рассказала, что маршрут проекта включает более четырех локаций в Запорожской области. В каждой из них детям презентуют и подарят книги «Будь как Петр. Рассказ о том, как стать Великим».



Отмечается, что в библиотеки новых регионов будет передано более 60 экземпляров уникального издания.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova