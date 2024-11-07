Путин поздравил со 100-летием Музей Чеченской Республики

Президент России Владимир Путин поздравил со столетием Музей Чеченской Республики.



Глава государства отметил, что благодаря неустанному труду, таланту и энтузиазму многих поколений работников музея он по праву считается одним из крупных, авторитетных центров культуры и просвещения Чеченской Республики и всего Северного Кавказа.



«Его богатейшая экспозиция отражает историю региона с древнейших времен до наших дней, позволяет прикоснуться к бесценному культурному, духовному наследию народов, издревле населявших этот благодатный край, познакомиться с уникальными археологическими, этнографическими находками, с подлинными шедеврами изобразительного искусства», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Глава государства отметил, что нынешний коллектив музея продолжает пополнять музейные коллекции, занимается научной, исследовательской, реставрационной деятельностью.



«Высокое признание профессионалов и посетителей музея — заслуженная награда за ваше подвижничество и верность традициям. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего», — указано в документе.









Фото: пресс-служба Кремля