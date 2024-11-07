В Болгарии открылась выставка Бахрушинского музея о наследии Станиславского

В Болгарии открылась выставка Бахрушинского театрального музея «Станиславский: в поисках «синей птицы».



Выставка открылась в Софии в рамках соглашения с Россотрудничеством, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Проект посвящен жизни и творчеству великого режиссера и реформатора, основателя Московского Художественного театра, создателя всемирно признанной системы актерской игры.



«Бахрушинский музей хранит множество ценных предметов, связанных с наследием Станиславского и позволяющих зрителю увидеть всю историю рождения режиссерской профессии в России, экспериментов и находок, из которых Станиславский сформировал свою систему, навсегда изменившую мир сценического искусства», — отметила генеральный директор музея Кристина Трубинова.





На выставке представлены репродукции работ, выполненных известными театральными художниками рубежа XIX-XX веков, цифровые копии эскизов костюмов и декораций, театральных афиш, карикатур, шаржей, редкие документальные кадры репетиций.





Фото: пресс-служба Минкультуры России