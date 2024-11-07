В Ростове-на-Дону пройдет конкурс-фестиваль «Мир джаза»

В Ростове-на-Дону пройдет XIX Международный конкурс и фестиваль «Мир джаза».



Мероприятие пройдет с 15 по 25 ноября при поддержке Министерства культуры России, передает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что конкурс, основанный первым профессором джаза Кимом Назаретовым, проходит в Ростове-на-Дону с 1990 года. В этом году конкурс приурочен к 50-летию российского джазового образования. Целью конкурса является создание профессиональных «стартовых» условий для исполнительской деятельности молодых джазовых музыкантов.



Жюри конкурса возглавил народный артист России Игорь Бутман.



В программу фестиваля войдут также мастер-классы, творческие встречи, концерты.



Финальные выступления состоятся 15 и 16 ноября в Таганроге и Азове.





Фото: пресс-служба Минкультуры России