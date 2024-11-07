В Москве состоятся Дни культуры Узбекистана в России

В Москве пройдут Дни Узбекистана в России.



Мероприятие пройдет 19 ноября в Государственном Кремлевском дворце, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что событие подчеркнет многообразие культурного наследия Узбекистана и стремление страны к продолжению культурного диалога с Россией.



В программу войдут узбекские народные песни, традиционные танцы, шедевры мировой оперной классики. Участие в мероприятии примут Герой Узбекистана, народная артистка республики Муножат Йулчиева, народные артисты республики Озодбек Назарбеков, Фаррух Закиров, Севара Назархон, Гулсанам Мамазоитова, Айгул Нодирова, заслуженные артисты Узбекистана Озода Нурсаидова и Илёс Арабов, а также Ширин Мамтова и Сабина Мустаева.



В рамках Дней культуры Узбекистана будет работать фотовыставка, посвященная истории, культурным традициям и повседневной жизни узбекского народа. В экспозицию войдут 80 уникальных фотографий памятников архитектуры, значимых событий и современных преобразований в стране.









Фото: пресс-служба Минкультуры России