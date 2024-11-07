Музей музыки и Музей-заповедник «Тарханы» представят выставку к 210-летию Лермонтова

Музей музыки и Музей-заповедник «Тарханы» 15 ноября представят совместную выставку «Музыка моего сердца...» к 210-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.



Выставка откроется в музее-заповеднике «Тарханы».



Как отметил гендиректор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, Лермонтов был очень разносторонним человеком, а одним из его увлечений была музыка, которой пронизаны все его произведения.



«Выставка расскажет о музыкальной культуре позапрошлого столетия, о роли музыки в жизни и творчестве Михаила Лермонтова, его увлечениях и предпочтениях. Музыкальность — это еще одна грань таланта великого поэта, чье 210-летие мы отмечаем в этом году. Уверена, выставка призовет каждого посетителя оценить свой уровень музыкальной сознательности и среди великих произведений найти музыку своего сердца», — рассказала директор Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Юлия Печникова.



В экспозицию войдут традиционные музыкальные инструменты, живописные и графические портреты современников поэта, музыкальные рукописи, редкие издания сочинений отечественных и зарубежных композиторов.



В число экспонатов вошли арфа неоирландской фирмы «J. Morley» XIX в., театральный костюм по эскизу А. Головина для Ф. Шаляпина в роли Демона в одноименной опере Антона Рубинштейна (постановка 1904 года в Большом театре, в которой Шаляпин впервые спел партию Демона), портрет композитора К. Кавоса художника Ф. Рисса, портрет балерины А. Истоминой художника Анри-Франсуа Ризенера, прижизненное издание оперы Россини «Вильгельм Телль» 1829 года и многое другое.