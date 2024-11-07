В музейный фонд РАХ поступит бюст Путина авторства австрийского скульптора Лаабмайра

В Российской академии художеств пройдет церемония дарения бронзового бюста президента России Владимира Путина. Автор работы — австрийский скульптор Александр Лаабмайр, передает пресс-служба учреждения.



Церемония состоится 8 ноября в зале «Яблоко» Музейно-выставочного комплекса академии.



Отмечается, что в академический музейный фонд поступит бюст Путина авторства Лаабмайра. Вес скульптуры составляет 11,5 кг, высота — 52 см, ширина — 26 см.



Сообщается, что инициатором дарения выступил сам автор работы, а также главный редактор журнала «Международный диалог», народный дипломат Наталия Хольцмюллер.