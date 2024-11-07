В музейный фонд РАХ поступит бюст Путина авторства австрийского скульптора Лаабмайра

Участие в церемонии открытия выставки принял специальный представитель президента РФ по международно...
Церемония состоится 8 ноября в зале «Яблоко» Музейно-выставочного комплекса академии.
«Батя 2. Дед» станет сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы.
Глава государства отметил известность театра как в России, так и и за рубежом.
Производством сериала занимается Start при поддержке «НМГ Студии» и телеканала НТВ.
Участие в церемонии открытия выставки принял специальный представитель президента РФ по международно...
Церемония состоится 8 ноября в зале «Яблоко» Музейно-выставочного комплекса академии.
«Батя 2. Дед» станет сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы.
Глава государства отметил известность театра как в России, так и и за рубежом.
Производством сериала занимается Start при поддержке «НМГ Студии» и телеканала НТВ.
На посту главного хормейстера Валерия Сафонова продолжит развитие хора как одного из важнейших творч...
В экспозиции представят коллекцию редких экземпляров исторических банкнот и монет.
Смотр проводят сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» совместно с посольством Израиля в Рос...
Коллектив представит две программы: музыкальную сказку «Заветное желание» и музыкально-хореографичес...
Об этом рассказала министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулин...
Выступления пройдут 7 ноября на Новой сцене, 13 и 14 ноября — на сцене «Вегас сити холла».
Речь идет о спектакле «Преступник поневоле» театра «Комедiя».
Министр культуры России назвала проект «РОСИЗО» в ЦВЗ «Манеж» грандиозным.
Минкультуры России представило кадры с последних выступлений музыкантов.
Министр культуры России отметила, что все мероприятия нацелены на повышение уровня образования и фор...
Финальные эпизоды знаменитого сериала выйдут в 2025 году.
Режиссером картины выступает Егор Чичканов.
Создатели придумали спектакль на борту самолета.
Речь идет о картине «Марти Величайший» режиссера Джоша Сэфди.
Мероприятие пройдет 14 ноября.
07.11.2024