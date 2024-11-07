Названа дата выхода в прокат фильма Ильи Учителя «Батя 2. Дед»

Стала известна дата выхода в прокат народной комедии «Батя 2. Дед».



Картина режиссера Ильи Учителя выйдет в прокат 3 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.



Ранее создатели проекта сообщали, что «Батя 2. Дед» станет сиквелом комедии «Батя» о суровых методах отцовского воспитания в 1990-е годы. В новом фильме будет охвачено сразу три эпохи — наше время, 90-е и 40-е годы.



Авторами сценария к фильму выступили Алексей Литвиненко, Антон Зайцев, Павел Тихомиров. В актерский состав вошли Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие.





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