Путин поздравил с юбилеем театр юного актера

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Детского музыкального театра юного актера с 35-летием учреждения.



Глава государства отметил известность театра как в России, так и и за рубежом.



«За прошедшее время театр укрепил свой творческий потенциал, снискал широкую известность и в России, и далеко за ее пределами. Главный секрет такого непреходящего успеха — дружный коллектив увлеченных, искренне любящих избранное дело единомышленников: режиссеров и музыкантов, балетмейстеров и художников, талантливых юных артистов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.



Президент добавил, что театр радует своих верных зрителей интересным и содержательным репертуаром, знакомит с произведениями отечественной и зарубежной детской литературы.



Глава государства отметил, что театр активно участвует в фестивальном движении, культурной и общественной жизни страны. Путин пожелал коллективу вдохновения и всего самого доброго.





Фото: пресс-служба Кремля