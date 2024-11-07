Появились первые кадры российской драмы «Дети перемен»

Релиз драмы состоится 21 ноября в онлайн-кинотеатрах Start и Wink.ru.Производством сериала занимается Start при поддержке «НМГ Студии» и телеканала НТВ.Действие фильма разворачивается на фоне 90-х годов. В центре сюжета — история троих братьев от разных отцов.«Отправной точкой послужило именно наше личное ощущение от этого времени. Поэтому история во многом рассказана от лица людей, которые были затянуты в центрифугу событий, людей, которые, как наша главная героиня, водительница троллейбуса, или как ее средний сын, художник, рисующий афиши для кино, не внедрены в криминальные структуры. Нам было интересно, как они переживали это, как в них отражается время, не только в бандитах», — рассказали режиссер и автор сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова.В актерский состав картины вошли Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Руслан Братов, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров и другие.