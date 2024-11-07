Валерия Сафонова возглавила хор Пермского театра оперы и балета

Хор Пермского театра оперы и балета возглавила Валерия Сафонова, сообщает пресс-служба учреждения.



Сообщается, что на посту главного хормейстера Валерия Сафонова продолжит развитие хора как одного из важнейших творческих коллективов театра, а также займется расширением его концертного репертуара.



В театре рассказали, что Валерия Сафонова на протяжении 20 лет была участником хора musicAeterna, выходила на сцену Пермской оперы и в амплуа дирижера, и как хормейстер musicAeterna, и как солистка.



Первый концерт хора под руководством Валерии Сафоновой состоится 19 февраля 2025 года. Коллектив исполнит программу «Дух дышит, где хочет: пять веков английской музыки».









Фото: пресс-служба Пермского театра оперы и балета