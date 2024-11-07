На смотровой площадке Panorama360 в Москве откроется выставка «Деньги мира 2024».



В экспозиции представят коллекцию редких экземпляров исторических банкнот и монет. Выставка откроется 15 ноября, передает пресс-служба площадки.



«На высоте 327 метров москвичей и гостей столицы ждут банкноты необычных номиналов, купюры с изображениями животных, денежные знаки из шелка, фольги, камней, дерева и других материалов», — рассказали организаторы.



Посетители также смогут увидеть собрание редких античных монет, донативных монет Российской империи, нумизматические предметы Советского Союза.



Центральный экспонат выставки — бона из кожи тюленя номиналом 10 копеек 1860 года.