В Москве стартует XXI фестиваль израильского кино

В Москве открывается XXI фестиваль израильского кино.



Помимо столицы, фестивальные показы пройдут также в Перми и Новосибирске.



Смотр проводят сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» совместно с посольством Израиля в России.



В программу фестиваля вошли картины «Ни день ни ночь» режиссера Пинхаса Вёйе, «Семь благословений» Айелет Менахеми, «Трасса 65» Майи Дрейфус, «Квартирный вопрос» Анат Мальц, «Своя комната» Матана Яира, «Бегущий по песку» Адара Шафрана и другие картины.



Всего в программу вошло 13 фильмов, каждый из которых позволит зрителям увидеть современное израильское общество с разных сторон. Ленты расскажут о культурных, религиозных особенностях, духовных поисках героев и непростых жизненных ситуациях на их пути.