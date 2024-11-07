Омский русский народный хор отправится на гастроли в Красноярский край.





Коллектив представит две программы: музыкальную сказку «Заветное желание» и музыкально-хореографическую постановку «Откровения истории России», передает пресс-служба Красноярской филармонии.



В рамках гастролей состоятся выступления в семи городах края. 17 ноября пройдет концерт в конгресс-холле СФУ в Красноярске. Выступления также пройдут в Назарово, Ужуре, Шарылово, Ачинске, Канске и Зеленогорске.



««Откровения истории России» — это 12 знаменитых полотен Василия Ивановича, среди которых «Боярыня Морозова», «Степан Разин», «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка» и другие. Репродукции предстанут в формате мультимедийных декораций, а благодаря танцорам Омского хора картины «оживут». На сцене появятся их герои, воплотится сюжет, ход истории. И все это под народную и симфоническую музыку. На одной сцене воедино соединятся классическая музыка, живопись, русское народное творчество и хореографическое искусство», — говорится в анонсе.





Фото: пресс-служба Красноярской филармонии