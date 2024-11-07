Мордовия и Белоруссия проведут обменные театральные гастроли

07.11.2024
Мордовия и Белоруссия проведут обменные гастроли Государственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева и Белорусского государственного академического музыкального театра.
Об этом рассказала министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина. Учреждения подписали соглашение о сотрудничестве в области международного культурного обмена и развития театрального искусства.
«Сегодня было подписано соглашение между театрами. Понимаем, что самые, наверное, сложные гастроли — это гастроли музыкальных театров, театров оперы и балета. Тем не менее мы запланировали обменные гастроли», — приводит
агентство ТАСС слова министра.
В Мордовии с рабочим визитом находится делегация из Белоруссии под руководством министра по налогам и сборам Белоруссии С.А. Наливайко.
«Есть поле для культурного сотрудничества и, конечно, мы восхищаемся тем, как Республика Беларусь трепетно хранит свои традиционные ценности, свою культуру, наследие, историческую память. В текущем году прошли Дни белорусского кино, при поддержке и с участием кинокомпании „Беларусьфильм“, подписано соглашение о сотрудничестве с Народным телевидением Мордовии. Принято решение обеими сторонами о проведении Международного фестиваля военного и патриотического кино в рамках празднования 80-летия Великой Победы», — рассказала Светлана Баулина.
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