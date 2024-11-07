Детский музыкальный театр юного актера отметит 35-летие масштабными концертами

07.11.2024
Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) отмечает 35-летие.
Юбилейные мероприятия пройдут 7, 13 и 14 ноября, передает ТАСС.
В театре рассказали, что отметят юбилей масштабными концертами. Выступления пройдут 7 ноября на Новой сцене, 13 и 14 ноября — на сцене «Вегас сити холла».
«Зрителей ждут самые популярные музыкальные номера из спектаклей театра и новые произведения, выступления гостей — звезд отечественной эстрады. В финале концерта в „Вегас сити холле“ на сцену выйдут 650 юных артистов, что станет рекордом для детского выступления», — приводит агентство слова представителя учреждения.
В театре рассказали, что на сегодняшний день там открыты четыре театральные студии, а общее количество детей, занимающихся в них, составляет более 600 человек.
Фото: Pixabay.com