Детский музыкальный театр юного актера отметит 35-летие масштабными концертами

Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) отмечает 35-летие.



Юбилейные мероприятия пройдут 7, 13 и 14 ноября, передает ТАСС.



В театре рассказали, что отметят юбилей масштабными концертами. Выступления пройдут 7 ноября на Новой сцене, 13 и 14 ноября — на сцене «Вегас сити холла».



«Зрителей ждут самые популярные музыкальные номера из спектаклей театра и новые произведения, выступления гостей — звезд отечественной эстрады. В финале концерта в „Вегас сити холле“ на сцену выйдут 650 юных артистов, что станет рекордом для детского выступления», — приводит агентство слова представителя учреждения.



В театре рассказали, что на сегодняшний день там открыты четыре театральные студии, а общее количество детей, занимающихся в них, составляет более 600 человек.









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