На «Биеннале театрального искусства» покажут главный хит Нижнего Новгорода

12 ноября на сцене Театра Маяковского в Москве состоится показ спектакля «Преступник поневоле» Нижегородского театра «Комедiя». Постановка, созданная режиссером Дамиром Салимзяновым, станет частью VIII Фестиваля «Уроки режиссуры», который проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Начало показа запланировано на 19:00 на Сцене на Сретенке.





Жанр спектакля определяют как «внеземная комедия». Действие разворачивается в далекой галактике, где на маленькой планете обитает колония бывших землян. Земля давно забыла о своих потомках, но однажды древнее радио вновь начинает работать. Земная империя решает проверить, как живут колонисты без контроля. В преддверии визита комиссии с Земли жители поселка стараются привести свою жизнь в соответствие с правилами из старых земных книг.





Актер Игорь Смеловский, исполняющий роль председателя колхоза, отметил, что его персонаж напоминает Городничего, и добавил, что их ожидания посланцев с Земли порождают множество вопросов о том, как организована жизнь в деревне. Он подчеркнул, что современные драматурги, такие как Дамир Салимзянов, продолжают традиции русской драматургии.





Анастасия Разгуляева, руководитель литературно-драматургической части театра, сообщила о высокой популярности спектакля: билеты на него раскупают мгновенно после публикации репертуара. Она также отметила, что, несмотря на легкость подачи, спектакль затрагивает серьезные темы любви и человеческих отношений.





Продолжительность спектакля составляет 1 час 40 минут без антракта. Премьера «Преступника поневоле» прошла 22 июня 2022 года.





Фестиваль «Уроки режиссуры» проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 28 октября по 12 декабря. В конкурсной программе участвуют известные мастера режиссуры, включая Андрея Борисова, Алексея Бородина, Евгения Гельфонда и других.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»