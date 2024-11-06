Ольга Любимова побывала на выставке к 100-летию Кукрыниксов

Министр культуры России Ольга Любимова посетила выставку в ЦВЗ «Манеж», открытую к 100-летию Кукрыниксов. Об этом она рассказала в Telegram-канале.





Ольга Любимова отметила, грандиозный проект «РОСИЗО» представляет творчество союза художников с учетом хронологии и многообразия его деятельности. Экспозиция объединяет 314 предметов из собрания российских музеев и частных коллекций по всей стране. Большинство произведений показываются впервые, уточнила министр.





«Площадь выставки — более 2 000 кв. м. Она разместилась в 10 залах, посвященных различным периодам творчества Кукрыниксов: 20-30-е годы, Великая Отечественная война и участие художников в Нюрнбергском процессе, холодная война, а также работа в театре, журнале «Крокодил» и над книжной иллюстрацией», — написала Ольга Любимова.





Среди уникальных экспонатов — плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», картины «Бегство фашистов из Новгорода», «Таня», «Конец», работы для «Окон ТАСС», а также сборники карикатур, созданные за годы Великой Отечественной войны в соавторстве с Самуилом Маршаком, добавила министр культуры. По ее словам, после прижизненной выставки Кукрыниксов 1977 года этот проект стал первой экспозицией подобного масштаба.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой