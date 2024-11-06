Российский национальный оркестр завершил гастроли в Китае

Российский национальный оркестр успешно завершил свой тур по Китаю, который стал важной частью программы культурного обмена между двумя странами. В Минкультуры России опубликовали кадры с событий.





Тур начался с выступления в Наньчане, приуроченного к юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. В Уси зрители насладились произведениями как русских, так и китайских композиторов, которые исполнил объединенный оркестр под руководством двух дирижеров — Да Е Лина и Александра Рудина.





Кроме того, российские музыканты активно участвовали в крупных культурных мероприятиях, включая музыкальный фестиваль в Ухане и фестиваль искусств в Харбине. Завершился тур концертом в Нанкине, который стал ярким финалом гастрольной программы.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал