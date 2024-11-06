Ольга Любимова выступила с лекцией на марафоне «Знание.Первые»

Министр культуры России Ольга Любимова выступила с лекцией «Культура для молодежи и молодежь для культуры» в рамках марафона «Знание.Первые». Подробности она раскрыла в Telegram-канале.





По словам министра, все мероприятия ориентированы на повышение уровня образования и формирование художественного вкуса прежде всего у представителей подрастающего поколения и молодежи, развитие их творческого потенциала. В этом направлении широко задействованы все возможности учреждений культуры. На их базе на постоянной основе реализуются соответствующие культурно-просветительские и образовательные проекты, добавила министр.





«Важным инструментом для обеспечения доступности культурных мероприятий стала «Пушкинская карта». Карту оформили уже свыше 11 млн человек — это 80% россиян в возрасте от 14 до 22 лет», — уточнила Ольга Любимова.





Одна из приоритетных задач Минкультуры — обеспечить для детей доступность театрального искусства. В этом году в рамках реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана 80 детских театров провели 650 показов. Большую роль в поиске одаренной молодежи и ее продвижении играют детские школы искусств и школы креативных индустрий, творческие конкурсы и проекты, стипендии для студентов творческих вузов молодых деятелей культуры, заключила министр.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой