Появились первые кадры последнего сезона «Очень странных дел»

06.11.2024

Появились первые кадры последнего сезона «Очень странных дел»
Netflix анонсировал выход тизера заключительного сезона популярного сериала «Очень странные дела». Видео стало доступно на платформе YouTube и раскрыло названия новых серий.

Финальный сезон запланирован на 2025 год, но точная дата премьеры пока не известна. Изначально создатели планировали выпустить его в 2024 году, однако съемки задержались из-за забастовки сценаристов. Братья Дафферы, сценаристы проекта, отметили, что в заключительных эпизодах появятся идеи, которые не вошли во второй сезон. Кроме того, действие новых серий перенесет зрителей в атмосферу 90-х годов.

В пятом сезоне зрители вновь увидят знакомые лица: Вайнону Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда, Гейтен Матараццо, Калеба Маклафлина, Наталию Дайер, Чарли Хитона, Джо Кири, Милли Бобби Браун и Ноа Шнаппа. К ним присоединится Линда Хэмилтон, известная по фильмам о Терминаторе.

В ноябре 2023 года исполнительный продюсер Шон Леви сообщил, что команда не планирует использовать технологии омоложения для актеров, несмотря на значительный промежуток времени с момента выхода предыдущего сезона.


Фото: YouTube