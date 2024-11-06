Появились первые кадры последнего сезона «Очень странных дел»

Netflix анонсировал выход тизера заключительного сезона популярного сериала «Очень странные дела». Видео стало доступно на платформе YouTube и раскрыло названия новых серий.





Финальный сезон запланирован на 2025 год, но точная дата премьеры пока не известна. Изначально создатели планировали выпустить его в 2024 году, однако съемки задержались из-за забастовки сценаристов. Братья Дафферы, сценаристы проекта, отметили, что в заключительных эпизодах появятся идеи, которые не вошли во второй сезон. Кроме того, действие новых серий перенесет зрителей в атмосферу 90-х годов.





В пятом сезоне зрители вновь увидят знакомые лица: Вайнону Райдер, Дэвида Харбора, Финна Вулфхарда, Гейтен Матараццо, Калеба Маклафлина, Наталию Дайер, Чарли Хитона, Джо Кири, Милли Бобби Браун и Ноа Шнаппа. К ним присоединится Линда Хэмилтон, известная по фильмам о Терминаторе.





В ноябре 2023 года исполнительный продюсер Шон Леви сообщил, что команда не планирует использовать технологии омоложения для актеров, несмотря на значительный промежуток времени с момента выхода предыдущего сезона.









Фото: YouTube