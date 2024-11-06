В ОАЭ стартовали съемки фильма «Мажор в Дубае» с Прилучным

Продюсерский центр «Плюс студия» начал работу над полнометражным фильмом «Мажор в Дубае», который создается для «Кинопоиска». Съемки проходят в октябре и ноябре на территории Объединенных Арабских Эмиратов, сообщили представители «Кинопоиска».





«Мажор в Дубае» представляет собой третий фильм в рамках популярной российской франшизы, стартовавшей в 2014 году. Режиссером проекта стал Егор Чичканов, а главные роли исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов и Линда Лапиньш. Сюжет рассказывает о том, как герой Чинарева и его друзья попадают в эпицентр международной аферы мошенников.





Режиссер отметил, что новый фильм отличается от предыдущих частей как стилистически, так и жанрово. Он подчеркнул, что команда создает современный экшен, богатый спецэффектами, и настраивается на приключенческую историю. По его словам, в отличие от «Мажора в Сочи», который имел более лирическое и осеннее настроение, в новом проекте запланирован настоящий летний боевик.





Руководитель «Плюс студии» Михаил Китаев добавил, что зрителей ждет захватывающее киноприключение с ярким экшеном, высококачественными съемками, множеством локаций и сложными трюками.





Производством «Мажора в Дубае» занимаются «Плюс студия» и «Бар продакшн» при поддержке Кинематографической и телевизионной комиссии Дубая. Фильм выйдет в российский прокат в 2025 году, сначала в кинотеатрах, а затем на «Кинопоиске».





Съемки проходят не только в различных локациях Дубая, но и в пустыне вблизи города Эль-Айн в эмирате Абу-Даби. Этот проект стал первым крупным международным фильмом, который реализует продюсерский центр «Яндекса» на Ближнем Востоке и в Северной Африке.









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