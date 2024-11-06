Новый фильм с Тимоти Шаламе стал самым дорогим в истории студии A24

Фильм «Марти Величайший» (Marty Supreme), снятый режиссером Джошем Сэфди, установил новый рекорд по затратам для студии A24. Портал Deadline сообщает, что на создание картины с Тимоти Шаламе в главной роли выделили около 90 миллионов долларов.





Для сравнения, предыдущий рекорд принадлежал фильму «Падение империи». Бюджет ленты составил 50 миллионов долларов.





Издание характеризует новый проект как динамичную комедию, напоминающую фильмы «Поймай меня, если сможешь» и «Волка с Уолл-стрит». Сюжет основан на реальной истории игрока в настольный теннис Марти Рейсмана, роль которого исполняет Шаламе. В фильме также снялись Гвинет Пэлтроу и рэпер Tyler The Creator.









Фото: YouTube