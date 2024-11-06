Группа Uma2rman выступит с юбилейным концертом в Кремлевском дворце

В честь своего 20-летнего юбилея группа Uma2rman планирует два масштабных концерта: 8 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Музыканты впервые выйдут на сцену вместе с симфоническим оркестром, о чем журналистам сообщила пресс-служба группы.





Лидер Uma2rman Владимир Кристовский отметил, что коллектив долго искал подходящий оркестр, и наконец нашел. Он выразил радость по поводу сотрудничества с «Русской филармонией», которая обеспечит мощное и динамичное звучание. Кристовский подчеркнул , что на сцене соберется большой состав: 45 музыкантов оркестра и семь участников группы, передает ТАСС.





Во время выступлений планируется исполнение хитов Uma2rman в симфонических аранжировках, а также личных композиций, адаптированных для большого состава. Одним из основных моментов концерта станет презентация первого трека с грядущего трибьют-альбома коллектива.





Uma2rman появился на музыкальной сцене в 2003 году в Нижнем Новгороде, когда братья Владимир и Сергей Кристовские основали группу. Широкую известность коллектив получил благодаря таким хитам, как «Прасковья», «Ума Турман» и «Проститься».









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