Умер народный художник Татарстана Александр Патраков

6 ноября на 77-м году жизни скончался Александр Патраков, главный художник Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова. Пресс-служба театра сообщила о его уходе, отметив значимость личности художника для российской культурной сцены.





Александр Патраков, народный художник Татарстана и лауреат Государственной премии РТ имени Г.Тукая, оставил яркий след в театральном искусстве. Он работал в качестве художника-постановщика и главного художника в театрах Челябинска, Новокузнецка, Куйбышева, Ярославля, Читы и Ростова-на-Дону.





С 1994 года Патраков служил театральному искусству Татарстана, отдав 30 лет Казанскому театру имени Качалова. Его работа начиналась с создания афиш и программок, а спектакли погружали зрителей в атмосферу благодаря его сценографическим решениям.





За более чем полвека творчества Патраков создал 120 спектаклей по произведениям русской, мировой и современной драматургии, провел почти десяток выставок и получил множество восторженных отзывов от зрителей и высоких оценок от искусствоведов.





Коллеги Александра Патракова подчеркнули, что память о нем останется в истории Качаловского театра и в сердцах всех, кто ценил его творчество.









Фото: Pixabay.com