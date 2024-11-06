Театр «Драм.Площадка» представит премьеру музыкального спектакля «Голоса»

14 ноября 2024 года самый молодой театр Санкт-Петербурга, «Драм.Площадка», готовится к премьере музыкального спектакля «ГОЛОСА», который поставила режиссер Вера Латышева.





Спектакль исследует тему голосов, которые сопровождают каждое поколение. Эти голоса, однажды возникшие, продолжают звучать в сердцах людей по всему миру. В программе представлены как звезды мировой величины, так и начинающие исполнители, которые собирают миллионы поклонников на своих концертах.





Зрители смогут увидеть реинкарнацию таких легенд, как Марлен Дитрих, Эми Уайнхауз, Лайза Миннелли и Стинг, а также современных артистов вроде Басты и Леди Гаги. Спектакль задает вопросы, что бы произошло, если бы эти выдающиеся исполнители выступили на одной сцене, какие мысли и чувства они могли бы выразить друг другу и зрителям.





В спектакле участвуют актеры мастерской заслуженного артиста России Сергея Бызгу из Российского государственного института сценических искусств. В их числе Анастасия Ковтунова, Макар Гаасс, Софья Таран и многие другие.









Фото: Предоставлено пресс-службой Санкт-Петербургского государственного театра «Драм.Площадка»