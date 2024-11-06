В конкурсе «Библиотекарь года» приняло участие рекордное количество специалистов

Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2024» собрал рекордное число заявок, став самым масштабным за всю историю проведения этого профессионального мероприятия. В финал вышли 22 библиотечных специалиста и 20 студентов, о чем сообщила пресс-служба Российской национальной библиотеки (РНБ). Победители будут объявлены 12 ноября.





В пресс-службе отметили, что одиннадцатый конкурс объединил рекордное количество участников, поступило 360 заявок из 73 регионов России, в том числе 340 от библиотекарей и 20 от студентов. Республику Башкортостан, Республику Бурятию, Белгородскую, Тюменскую области и Республику Татарстан назвали наиболее активными регионами. Также в конкурсе приняли участие библиотекари из новых субъектов РФ, таких как Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская область. Среди участников самому молодому библиотекарю всего 19 лет, а самому старшему – 69 лет.





В результате конкурса определят победителей в номинациях «Библиотекарь года — 2024» и «Лучший молодой библиотекарь года — 2024». Для студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования предусмотрены номинации «Библиотека будущего — взгляд молодых» и «Мой выбор — библиотека!».





Учредителем конкурса выступает Министерство культуры Российской Федерации, организатором является Российская национальная библиотека, а соорганизатором – Санкт-Петербургский институт культуры. Конкурс получил поддержку Российской библиотечной ассоциации.









Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва