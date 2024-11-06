Ольга Любимова поздравила коллектив редакции газеты «Культура» с юбилеем

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила коллектив редакции газеты «Культура» с 95-летним юбилеем. Она опубликовала соответствующий пост в Telegram-канале.





По словам министра, на страницах издания всегда находят отражение ключевые события культурной и общественной жизни страны. Ежедневно журналисты и корреспонденты «Культуры» знакомят нас с самыми интересными выставками, спектаклями, концертами и кинопремьерами, добавила Ольга Любимова.





«В редакции трудятся ответственные, талантливые, неравнодушные, искренне увлеченные своим делом сотрудники. Благодаря их профессионализму и объективности газета была и остается одним из главных вестников отечественной культуры», — подчеркнула министр.





Ольга Любимова также пожелала неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и новых грандиозных проектов.





Ранее газету поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что «Культура» может гордиться историей одного из старейших отечественных периодических изданий.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой