Хибла Герзмава завершила гастроли в Китае сольным концертом в Пекине

5 ноября российская оперная певица Хибла Герзмава и концертмейстер Екатерина Ганелина выступили в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине. Этот масштабный концерт стал завершающим аккордом XXII Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает…», который прошел в Китае.





Китайская публика впервые услышала живое исполнение Хиблы Герзмава. В рамках гастролей певицу принимали лучшие концертные залы страны: в Чэнду концерт состоялся в зале Чэнду Сити, в Шанхае – в Лирическом театре Большого театра, а в Пекине – в знаменитом «Яйце», известном своей оригинальной архитектурой. Концерт посетил посол Российской Федерации в Китае Игорь Моргулов, который тепло поприветствовал народную артистку России.





Хибла Герзмава выразила гордость за возможность провести фестиваль в такой важный для культурных обменов год между Россией и Китаем. Она отметила, что участие призеров ее конкурса — китайского певца и российской певицы — символизирует дружбу между двумя странами.





На концертах в Чэнду и Шанхае вместе с Герзмавой выступили два молодых вокалиста, лауреаты первого Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров. Это бас Ливей Хоу из Китая и Жаргал Цырендагбаева из Иркутска, ассистент-стажер Московской государственной консерватории и приглашенная солистка МАМТ имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Певцы подготовили для зрителей сюрприз: часть финальной песни «Подмосковные вечера» Соловьева-Седого исполнили на китайском языке. Хибла отметила, что овладеть сложным китайским произношением оказалось для нее несложно.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля