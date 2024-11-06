Названы победители XI Всероссийского конкурса молодых ученых в области искусств и культуры

В 2024 году на Одиннадцатый Всероссийский конкурс молодых ученых поступило 85 работ от 39 вузов и научных организаций. Жюри выбрало 27 лауреатов, среди которых также выделили три работы, заслуживающие дипломов без денежного вознаграждения.





В категории «Архитектура и дизайн» победителями стали Аль-Тамими Сахер Мухаммед Махмуд из Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Алиса Залогина из Северо-Кавказского федерального университета и Мария Лесина из Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина. В сфере «Библиотечно-информационная деятельность» отличились Артем Смирнов из Санкт-Петербургского государственного института культуры, Вероника Лимановская и Андрей Собчишен из Института научно-технической информации в Донецке, а также Ксения Редреева из Челябинского государственного института культуры.





В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» победили Алина Симонова из Уральского федерального университета, София Андреева из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино и Рината Камалова. В категории «Кино-, теле- и другие экранные искусства» награды получили Юлия Мискевич из Московского педагогического государственного университета, Александр Гвоздев и Максим Петров из Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.





В области «Музыкальное искусство» отличились Анастасия Маслова из Российской академии музыки имени Гнесиных, Ксения Моногарова из Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова и Юлия Корчагина из Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки. В номинации «Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов» победу одержали Артем Шипунов из Санкт-Петербургского государственного института культуры, Глеб Арлюк из музея-заповедника «Царское Село» и Анастасия Щербакова из Челябинского государственного института культуры.





В категории «Социально-культурная деятельность» награды получили Сергей Смирнов из Тюменского государственного института культуры, Ульяна Ющенко из Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена и Анастасия Ефимова. В области «Театральное, хореографическое и цирковое искусство» победителями стали Надежда Мининкова и Любовь Адмаева из ГИТИСа, а также Андрей Лейкин из Российского института истории искусств.





В номинации «Теория и история искусства и культуры» отличились Надежда Филатова из Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, Анна Коломоец из Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Елизавета Колодина из Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Члены жюри также отметили работы Юлии Казаковой из Санкт-Петербургского государственного института культуры, Дарьи Манучаровой из Третьяковской галереи и Екатерины Борзовой из музея-заповедника «Царское Село» в специальной номинации «Теория и история искусства и культуры».









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