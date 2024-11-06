Коллекция графини Рибопьер будет выставлена на торги в Москве

В Москве состоятся торговые торги, на которых представят редкую коллекцию произведений графини Екатерины Рибопьер. Она была женой дипломата Александра Рибопьера и тещей князя Николая Юсупова. Выставка шедевров графики XVIII-XIX веков войдет в каталог Московского Аукционного дома, где аукцион запланирован на 10 ноября.





Собрание включает не только работы, приобретенные графиней или подаренные ей современниками, но и произведения, созданные самой автором. Историк искусства, коллекционер и сооснователь Московского Аукционного дома Сергей Подстаницкий отметил, что такая значительная художественная коллекция, связанная с выдающейся личностью 200-летней давности, встречается довольно редко в частных собраниях. Он добавил, что большинство подобных коллекций либо разбросаны, либо находятся в музеях, либо утеряны на протяжении tumultuous истории страны.





Среди наиболее выдающихся лотов грядущих торгов можно выделить работы, выполненные углем на бумаге, такие как «Девушка с корзинкой плодов», «Маленькая Золушка» и «Танцующие Амур и Путти», произведенные самой графиней.









Фото: Предоставлено пресс-службой Московского Аукционного Дома