Путин оценил праздничную атмосферу фестиваля Абдразакова

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова, в котором отметил, что мероприятие ежегодно радует зрителей разнообразием своей программы. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.





По словам президента, фестиваль продолжает укреплять свои традиции и славится не только богатой культурной программой, но и праздничной атмосферой. Путин выделил благотворительные и образовательные инициативы, среди которых особенно отмечена «Летняя школа Ильдара Абдразакова», которая впервые прошла в Санкт-Петербурге.





Кроме того, глава государства подчеркнул, что фестиваль дарит зрителям из разных городов России уникальную возможность прикоснуться к высокому искусству, знакомя их с шедеврами музыкальной классики. Площадки фестиваля объединяют как признанных мастеров, так и начинающих исполнителей, представляя талантливых музыкантов со всего мира.





Президент выразил уверенность в успешном проведении фестиваля и надежду, что он оставит у гостей незабываемые впечатления. Также Владимир Путин пожелал участникам и организаторам удачи и творческого вдохновения.









Фото: Kremlin.ru