В Самаре обсудили создание отдельного музыкального театра

Пресс-конференция в преддверии Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» состоялась 5 ноября. Мероприятие пройдет в Самарской области с 15 по 25 ноября.





Участниками конференции стали композитор, заслуженный деятель искусств РФ Ким Брейтбург, директор Самарского академического театра драмы им. Горького Сергей Филиппов, генеральный продюсер Фестиваля, член Общественного совета при Минкультуры России Дмитрий Калантаров. Эксперты рассказали о программе предстоящего театрального события, о его значении для региона, поделились эмоциями и ожиданиями от мероприятия.





В Самаре фестиваль откроется музыкально-драматическим спектаклем «Два благородных дона» на сцене театра драмы им. Горького, в Тольятти — водевилем «Медведь» в театре «Колесо».

Директор Самарского академического театра драмы им. Горького Сергей Филиппов назвал фестиваль большим событием в сфере культуры.





«Для наших зрителей появилась редкая возможность увидеть всю палитру национального музыкального театра. Для региона – это возможность на некоторое время стать культурной столицей страны», — сказал он.





Ким Брейтбург сказал, что Самаре надо думать о создании отдельного музыкального театра. По его словам, в городе есть спрос и люди, готовые этим заняться.





Основной этап фестиваля «Музыкальное сердце театра» включит как разнообразную зрительскую, так и насыщенную профессиональную программы. Поклонники музыкальных театральных жанров смогут увидеть постановки, привезенные из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иваново, Орла и Ханты-Мансийска. Также в эти даты представят спектакли спецпрограммы «Юные актеры» — показы музыкальных постановок с участием молодых талантливых артистов, уже работающих на профессиональной сцене.





Победители в 19 конкурсных и трех специальных номинациях будут определены членами Академии современного музыкального театра и объявлены 25 ноября на Церемонии вручения премии в Самаре. Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Минкультуры России и региональных правительств.









Фото: Предоставлено газетой «Волжская коммуна»