Российская библиотечная сеть признана крупнейшей в мире

На пресс-конференции в ТАСС президент Российской библиотечной ассоциации и генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда сообщил о значительных достижениях российской библиотечной системы. Он отметил, что в стране хранится около 900 миллионов документов и книг, что делает ее крупнейшей в мире.





Дуда обратился к министру культуры Ольге Любимовой, упомянув, что каждая десятая библиотека на планете расположена в России. Он подчеркнул, что «Ленинка» не только лидирует по объему фондов, но и обладает уникальными компетенциями.





Говоря о совместных проектах, Дуда выразил благодарность за поддержку в запуске крупных инициатив, таких как модельные библиотеки, центры реставрации и сохранение книжных памятников. Он добавил, что задача библиотекарей заключается не просто в хранении книг и документов, а в сохранении их исторической ценности и культурного наследия.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва