Белоруссия и Южная Корея будут сотрудничать в сфере кинематографа

Между Белоруссией и Южной Кореей подписан меморандум о сотрудничестве в области киноиндустрии. Документ был подписан гендиректором киностудии «Беларусьфильм» Юрием Алексеем и гендиректором Пусанского киноцентра Ким Чин Хэ в рамках XXX Минского международного кинофестиваля «Лістапад».





Алексей подчеркнул, что сотрудничество с другими странами позволяет продвигать белорусскую культуру за пределами государства. Он добавил, что копродукция открывает возможности для входа на международный кинорынок и способствует установлению добрососедских отношений через кино, передает ТАСС.





Ким Чин Хэ заявил о планах организовать день белорусского кино в Южной Корее. Он ожидает, что в следующем году мероприятие пройдет успешно, а на фестивале «Лістапад» будет представлено больше корейских фильмов.





Генеральный директор Пусанского киноцентра указал на потребность в увеличении импорта белорусских фильмов в Южную Корею. Он выразил надежду, что совместная работа с посольством обеих стран поможет расширить представительство качественного кинематографа. Ким отметил, что планируется запуск общего проекта с «Беларусьфильм» для продвижения белорусских фильмов в Корее и корейских произведений в Белоруссии. Он охарактеризовал республику как «новую развивающуюся страну» и отметил взаимные перспективы в сфере кинематографа.





Ким Чин Хэ также высоко оценил организацию фестиваля и поделился положительными впечатлениями о белорусском народе, отметив их доброту и дружелюбие.









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