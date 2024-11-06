Народный артист России Владислав Ветров ушел из театра «Современник»

06.11.2024

Народный артист России Владислав Ветров ушел из театра «Современник»
Народный артист РФ Владислав Ветров покинул театр «Современник», передает ТАСС.

По словам артиста, решение он принял давно — еще в конце прошлого сезона. Оно вызвано личными обстоятельствами.

«Сейчас мне надо посвятить больше времени семье, может быть, даже, к сожалению, в ущерб театру», — приводит агентство слова артиста.

В театре сообщили, что актер заблаговременно вышел из всех постановок, в которых играл роли, и подобрал из актеров труппы себе замену. Руководство театра артист уведомил о своих планах заранее.

Артист подчеркнул, что сохранил теплые отношения с новым художественным руководителем «Современника».

«Мы прекрасно поговорили с Владимиром Львовичем Машковым, я его очень уважаю, мы совершенно полюбовно расстались. Считаю, что Владимир Львович — большой русский артист, которого я безмерно уважаю за мировоззрение и твердую позицию по поводу того, каким должен быть театр», — сказал артист.


Фото: Pixabay.com