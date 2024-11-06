Народный артист России Владислав Ветров ушел из театра «Современник»

По словам артиста, решение он принял давно — еще в конце прошлого сезона. Оно вызвано личными обстоятельствами.«Сейчас мне надо посвятить больше времени семье, может быть, даже, к сожалению, в ущерб театру», — приводит агентство слова артиста.В театре сообщили, что актер заблаговременно вышел из всех постановок, в которых играл роли, и подобрал из актеров труппы себе замену. Руководство театра артист уведомил о своих планах заранее.Артист подчеркнул, что сохранил теплые отношения с новым художественным руководителем «Современника».«Мы прекрасно поговорили с Владимиром Львовичем Машковым, я его очень уважаю, мы совершенно полюбовно расстались. Считаю, что Владимир Львович — большой русский артист, которого я безмерно уважаю за мировоззрение и твердую позицию по поводу того, каким должен быть театр», — сказал артист.