Ольга Любимова: 25% редких документов библиотечного фонда нуждаются в срочной реставрации

В России 25% из 12,5 млн редких документов, находящихся в библиотечном фонде России, нуждаются в срочной реставрации.



Еще 2 млн документов нуждаются в консервации. Для решения этих вопросов к 2030 году планируется открыть 40 центров реставрации и консервации. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции.



По словам министра, в России в настоящее время реставрационные центры работают в семи регионах.



«У нас 12,5 млн редких, редчайших документов. И нужно быть честными перед самими собой, 25% из них нуждаются в срочной реставрации. Более 6,5 млн документов нуждаются в массовом переплете и более 2 млн редких документов в консервации», — заявила Ольга Любимова.



Министр добавила, что восемь федеральных библиотек, на базе которых сейчас работают реставрационные центры, с таким объемом работы не справятся, поэтому министерство поставило задачу расширить сеть центров реставрации.



Ожидается, что до конца года центры реставрации и консервации откроются в Новосибирске, Саранске и Вологде.



Общая цифра библиотечного фонда на сегодняшний день составляет 900 млн документов.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России