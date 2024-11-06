77 фильмов из 15 стран представят на фестивале «Северный характер» в Мурманске

В Мурманске пройдет XVI Международный кинофестиваль «Северный характер».



Смотр пройдет с 11 по 17 ноября, его темой станет «Притяжение Севера».



Организаторы сообщили, что в этом году поступило более 300 заявок, в программу вошло 77 фильмов из 15 стран — Казахстана, Китая, Таджикистана, Ирана, Непала, Норвегии, Испании и других государств.



В смотре участвуют также 4 сериала. В номинации «Полнометражный игровой фильм» представлено 8 картин, в «Коротком метре» — 30. Впервые в этом году на фестивале появится номинация «Анимационный фильм». В ней будет представлено 16 картин.



Фестивальные показы пройдут в кинотеатре «Мираж Синема», Центре современного искусства «Сопки 21а», фестивальная программа будет доступна на 15 площадках в Мурманске.











