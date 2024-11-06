В Институте Наследия прошел VI Российский культурологический конгресс

В Российском научно-исследовательском институте культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева прошел VI Российский культурологический конгресс, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Участниками конгресса стали представители Российского культурологического общества, Общественной палаты Российской Федерации, философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Российского государственного гуманитарного университета, Государственного института искусствознания, других институтов.



Темой конгресса в этом году стала «Культурная идентичность в пространстве традиции и инновации».



Участникам конгресса приветствие направила министр культуры России Ольга Любимова. Глава Минкультуры отметила, что культурология играет значимую роль в укреплении традиционных ценностей и сохранении наследия страны, что подтверждает актуальность конгресса.



Отмечается, что в рамках конгресса работало порядка 20 секций, посвященных разным вопросам.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России