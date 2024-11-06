75 коллективов вышли в финал конкурса «Голос РХБЗ»

В финал II Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Голос РХБЗ» вышли 75 творческих коллективов и артистов, сообщают организаторы.



Отмечается, что в финал конкурса вышли в том числе участники СВО.



«Были определены лучшие в нескольких номинациях — вокальное творчество, художественное слово, семейный ансамбль, дети военнослужащих», — говорится в сообщении.



В жюри конкурса вошли известные эстрадные исполнители, деятели культуры, искусства, благотворители.



По итогам конкурса будет создана агитбригада, которая будет выступать для поддержки бойцов в зоне спецоперации и госпиталях.









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