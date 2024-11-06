75 коллективов вышли в финал конкурса «Голос РХБЗ»

06.11.2024

75 коллективов вышли в финал конкурса «Голос РХБЗ»
В финал II Всероссийского патриотического фестиваля-конкурса «Голос РХБЗ» вышли 75 творческих коллективов и артистов, сообщают организаторы.

Отмечается, что в финал конкурса вышли в том числе участники СВО.

«Были определены лучшие в нескольких номинациях — вокальное творчество, художественное слово, семейный ансамбль, дети военнослужащих», — говорится в сообщении.

В жюри конкурса вошли известные эстрадные исполнители, деятели культуры, искусства, благотворители.

По итогам конкурса будет создана агитбригада, которая будет выступать для поддержки бойцов в зоне спецоперации и госпиталях.


Фото: Pixabay.com