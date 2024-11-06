Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян

По словам артиста, решение вызвано личными обстоятельствами.
Еще 2 млн документов нуждаются в консервации.
Смотр пройдет с 11 по 17 ноября.
Участникам конгресса приветствие направила министр культуры России Ольга Любимова.
В финал конкурса вышли в том числе участники СВО.
По словам артиста, решение вызвано личными обстоятельствами.
Еще 2 млн документов нуждаются в консервации.
Смотр пройдет с 11 по 17 ноября.
Участникам конгресса приветствие направила министр культуры России Ольга Любимова.
В финал конкурса вышли в том числе участники СВО.
Лейла Киракосян умерла на 84-м году жизни.
Объекты будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ист...
В ОАЭ в октябре стартовали съемки фильма «Мажор в Дубае».
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В 2025 году исполнится 130 лет со дня рождения поэта, а также 100 лет со дня его смерти.
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Режиссер Владимир Кадоло создал композицию по рассказам и размышлениям пяти жителей Минусинска, верн...
Показы постановки по пьесе Пабло Пикассо пройдут 6 и 7 ноября на Малой сцене театра.
06.11.2024