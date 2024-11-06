Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян

06.11.2024

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Лейла Киракосян.

О кончине артистки сообщает изданиеhttps://aif.ru/culture/person/umerla-aktrisa-iz-ulicy-razbityh-fonarey-leyla-kirakosyan «Аргументы и факты».

Лейла Киракосян умерла на 84-м году жизни. В разные годы актриса служила в Таллинском театре русской драмы, Александринском театре, Театре имени Ленинского комсомола, Театре имени Ленсовета, Театре имени Андрея Миронова.

Актриса снималась в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». Ее можно видеть в картинах «Тайны следствия», «Гончие», «Тамбовская волчица».


Фото: кадр видео