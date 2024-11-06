Власти ЛНР сформировали список объектов культурного наследия

В Луганской народной республике сформирован список объектов культурного наследия, сообщает региональное правительство.



«Министерство культуры ЛНР сформировало списки объектов культурного регионального и местного (муниципального) значения, которые будут включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что власти также приняли соответствующее постановление.



Объекты культурного наследия регионального значения будут включены в единый госреестр. В списке 119 позиций. Туда входят братские могилы советских воинов, памятники Ленину и героям СССР, школа, где учились молодогвардейцы, Успенская церковь, здания пивоваренного и ликеро-водочного заводов в Луганске, здание аптеки в Луганске, Дворец культуры строителей и другие объекты.









Фото: пресс-служба правительства ЛНР