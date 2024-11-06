В ОАЭ выразили заинтересованность в работе с российскими кинематографистами

06.11.2024
Дубай заинтересован в сотрудничестве с российскими кинематографистами, так как планирует стать масштабной международной площадкой для производства контента.
Такое заявление сделал глава Кинематографической и телевизионной комиссии Дубая Саид аль-Джанахи на съемках российской картины «Мажор в Дубае».
«Я надеюсь, что это только начало. Съемки российского фильма в Дубае подтверждают наше стремление открывать новые сферы сотрудничества с Россией. Мы надеемся, что реализация этого проекта привлечет в Дубай большее число российских кинематографистов и производителей контента, особенно создателей фильмов и сериалов», — приводит
ТАСС слова Саида аль-Джанахи.
Съемки фильма «Мажор в Дубае» стартовали в ОАЭ в октябре. За производство проекта отвечает «Плюс студия». Это третий полнометражный фильм серии и продолжение франшизы, премьера которой прошла в 2014 году.
В фильме задействованы актеры Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов и другие.
Фото: Pixabay.com