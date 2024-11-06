В Москве отреставрируют фасад особняка на Пятницкой улице

06.11.2024

В Москве отреставрируют фасад особняка на Пятницкой улице
В Москве обновят фасады особняка О.П. Коробковой на Пятницкой улице.

Об этом сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

«Работают с фасадами особняка О. П. Коробковой на Пятницкой улице. Комплексная реставрация здания завершилась в 2015 году. Пришло время немного обновить цоколь и привести в порядок лепной декор, в том числе главное украшение здания — несущие опоры в виде женских фигур. По легенде, одна из кариатид создана по портрету хозяйки дома», — указано в сообщении.

Как ранее сообщили в Мосгорнаследии, особняк имеет необычный для построек XIX века цвет «хамелеон», меняющий оттенок в зависимости от погоды и освещения. Строение создано в стиле эклектика с ярко выраженными мотивами барокко.

Сергей Собянин сообщил, что специалисты также приведут в порядок массивный лепной щит доходного дома с рестораном «Альпийская роза» на Пушечной улице.


Фото: Pixabay.com