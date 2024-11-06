В Петербурге завершилась Международная неделя консерваторий

В Санкт-Петербурге завершился XXIV фестиваль «Международная неделя консерваторий», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Участниками фестивальных концертов стали солисты и творческие коллективы Санкт-Петербургской, Московской, Нижегородской консерваторий, Белорусской государственной академии музыки (Минск), Бакинской академии музыки (Азербайджан), Государственной консерватории Узбекистана (Ташкент), Белградского университета искусств (Сербия), высших школ музыки Китая, а также гости из Армении, Венгрии и Ливана.



В программу вошли симфонические, хоровые, камерные сочинения, джазовые композиции, современные опусы.



В рамках фестиваля состоялось торжественное вручение диплома и мантии почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории народному артисту Николаю Бурову.



В программу недели вошли также научные конференции, мастер-классы, выставки, открытые лекции, образовательные семинары. В рамках проекта «Фестивальная деловая площадка» прошел Форум молодежных идей.





Фото: пресс-служба Минкультуры России