Российские фильмы «Лгунья» и «Мухадракон» представят на кинофестивале HANIFF

Российские фильмы «Лгунья» и «Мухадракон» представят на Ханойском международном кинофестивале HANIFF, передает пресс-служба Роскино.



Отмечается, что драмеди «Лгунья» отобрано в основной конкурс полнометражных фильмов, а семейный фильм «Мухадракон» покажут в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama.





7-й Ханойский международный кинофестиваль HANIFF пройдет с 7 по 11 ноября в Ханое.



Отмечается, что ленты организаторам фестиваля для рассмотрения направило Роскино.



Ранее фильм «Лгунья» завоевал «Серебряного святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ.



Лента «Мухадракон» также получила ряд фестивальных наград.









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