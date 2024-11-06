Российские фильмы «Лгунья» и «Мухадракон» представят на кинофестивале HANIFF

06.11.2024

Российские фильмы «Лгунья» и «Мухадракон» представят на кинофестивале HANIFF
Российские фильмы «Лгунья» и «Мухадракон» представят на Ханойском международном кинофестивале HANIFF, передает пресс-служба Роскино.

Отмечается, что драмеди «Лгунья» отобрано в основной конкурс полнометражных фильмов, а семейный фильм «Мухадракон» покажут в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama.

7-й Ханойский международный кинофестиваль HANIFF пройдет с 7 по 11 ноября в Ханое.

Отмечается, что ленты организаторам фестиваля для рассмотрения направило Роскино.

Ранее фильм «Лгунья» завоевал «Серебряного святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ.

Лента «Мухадракон» также получила ряд фестивальных наград.


Фото: Pixabay.com