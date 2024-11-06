В Москве завершились съемки мелодрамы «Восьмой участок. Продолжение», передает пресс-служба канала «Россия».



Главные роли в проекте сыграли Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Прохор Дубравин, Вера Сотникова, Владимир Стержаков, Полина Кузьминская и другие.



Режиссером сериала выступил Виктор Конисевич.



Отмечается, что премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телевизионная премьера пройдет на канале «Россия».



«Это драма о судьбе Инны Лосевой, о ее любви и о любви к ней. В продолжении появятся новые интересные герои в исполнении классных актеров. В основном это мужчины, которые испытывают к героине гамму чувств. Но она любит лишь одного. За развитием сюжета очень интересно наблюдать. Авторы постарались и прописали нестандартные, достаточно тонкие диалоги. И все актеры играют хорошо. К концу съемочного процесса в павильоне я даже поймал себя на мысли, что ощущаю себя в реальной поликлинике», — рассказал режиссер картины.









Фото: телеканал "Россия"