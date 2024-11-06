В Минкультуры прокомментировали рост цен на билеты в театр

06.11.2024
В Министерстве культуры России объяснили рост цен на билеты в театры.
В ведомстве указали, что ценообразование в театрах во многом зависит от самих учреждений, при этом повышение цен на билеты в достаточной мере продиктовано борьбой со спекулянтами.
«Во многом ценообразование зависит от работы самих учреждений, их подходов к формированию творческих планов и репертуарных афиш. Повышение цен на билеты в театры в достаточной мере действительно продиктовано необходимостью борьбы с так называемыми перекупщиками», — приводит
ТАСС слова представителя ведомства.
В министерстве добавили, что театры принимают все возможные меры, чтобы зрители могли купить билеты на представления по цене, соответствующей утвержденным тарифам, и неоднократно предупреждают, что зрители рискуют быть обманутыми, покупая билеты не в кассах и на официальных сайтах учреждений.
Ранее ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе выразил недовольство ценами, в частности, на балеты. Артист сравнил их с месячным окладом.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России