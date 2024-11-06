Новый фильм Копполы «Мегалополис» официально выйдет в российский прокат

Новый фильм голливудского режиссера Фрэнсиса Форда Копполы выйдет в российский прокат.



Речь идет о картине «Мегалополис». На большие экраны лента выйдет 9 января 2025 года.



Сам постановщик неоднократно характеризовал свой фильм как проект мечты. Над фильмом Коппола работал в течение последних сорока лет. Режиссер снял картину полностью на свои средства. Проект обошелся ему в 120 млн долларов.



Центральный персонаж фильма — талантливый архитектор, который стремится преобразить переживающий не лучшие времена город. Противником архитектора становится мэр города. Противостояние персонажей осложняется тем, что дочь мэра разделяет взгляды архитектора.



В фильме роли сыграли Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа Лабаф и другие.



Премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале.









Фото: кадр из фильма "Мегалополис"