Путин поддержал идею провести в 2025 году Год Есенина

В 2025 году исполнится 130 лет со дня рождения поэта, а также 100 лет со дня его смерти.Год Есенина предложил провести художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.«Предложения по поводу Года Есенина — это очень хорошее предложение, обязательно попрошу правительство и администрацию поработать и поддержать», — прокомментировал предложение глава государства.Сергей Безруков сыграл роль поэта Сергея Есенина в сериале «Есенин». Проект вышел в 2005 году. Актер также записал альбом-саундтрек «Хулиган».